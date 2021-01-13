Hatay’da 14 ayrı adrese operasyon

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Polisleri ile birlikte 14 ayrı adrese 400 polisin katıldığı bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlara Narkotik köpekleri de destek verirken, 14 adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet 9 mm mermi, 2 adet av tüfeği fişeği, uç tabir edilen uyuşturucu madde ve captagon hap ele geçirildi. olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, Hırsızlık Eşyaları ve Suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik, 14 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. İskenderun İlçe emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube ve Karma Ekiplerle yapılan operasyonda B.Ç., K. A., Ç. O. ve M. G. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet 9 mm mermi, 2 adet av tüfeği fişeği, uç tabir edilen uyuşturucu madde ve captagon hap bulundu. Olayla ilgili ev sahipleri B.Ç., K. A., Ç. O. ve M. G. göz atına alındı.