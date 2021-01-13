Hatay’da KADES tanıtıldı

Hatay'da Jandarma Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı. Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırıkhan-Kumlu Karayolu Karadurmuşlu Mahallesi mevkiinde oluşturdukları kontrol noktasında 35 kadına KADES ile ilgili bilgilendirme yaparken, 30 kadının telefonuna da KADES uygulamasını indirdi.

Jandarma tarafından, kadına yönelik şiddet ile mücadelede daha profesyonel ve etkin bir şekilde hareket edilmesi, yaşanacak olayların olumsuz etkilerinin azaltılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve Kadın Acil Destek İhbar Uygulamasının (KADES) yaygınlaştırılması amacıyla yapılan uygulama kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.