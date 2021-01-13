Hayırsever bir iş insanından çocuklara jest!

Türk Kızılay Amasya Şubesi, Amasya Genç Kızılay Gönüllüleri ile birlikte Amasya merkez ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont dağıtımı yapıyor.

Çocuklara yapılan yardımın aslında bir hediye olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, "Hayırsever bir iş insanı Amasya Kızılay ile iletişime geçerek 2 bin 500 adet çocuk montu olduğunu ve bunu Kızılay aracılığı ile köylere dağıtılmasını talep etti. Montlarımız bize geldiği gün, zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde her hafta farklı siyasi parti yönetimleriyle birlikte Amasya merkez ve ilçelerimizdeki köylerde yaşayan çocuklarımıza dağıtmaya başladık. Sevincer, İlyasköy, Mahmatlar, Uygur, Keşlik, Abacı, Küçük Kızılca, Ezinepazar, Yağcıabdal, Şeyhsadi, Yolyanı ve Beldağı köylerinde mont dağıtarak çocukları sevindireceğiz." dedi.

Hiçbir ayrım yapmadan amacın sadece iyilik olduğuna dikkat çeken Başkan Albayrak, "Türk Kızılay'ı dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine Kızılay'ın yardımlarını ulaştımaya devam edeceğiz. Dağıtımlarımız diğer siyasi partilerimizin katılımları ile de devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Köy meydanlarında Muhtarların tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Genç Kızılay Gönüllüleri'nin yardımı ile yeni montlarını giydi. İhtiyaç sahibi çocukların aileleri meydandan ayrılırken yardımsever iş insanına teşekkür etti.