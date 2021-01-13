Hayırseverlerden eğitime destek

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Eğitime Yüzde 100 Destek' adlı kampanya kapsamında, Vali Orhan Tavlı ve hayırsever iş insanları Ali Engin Keçeli, Erkan Şahin ve Ögeday Akın arasında protokol imzalandı. Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan hazır bulundu.

Protokole göre iş insanı Ali Engin Keçeli, Türkbükü mahallesinde 8 derslikli ilkokul, iş insanı Erkan Şahin, Karaova mahallesinde 4 derslikli ilkokul, iş insanı Ögeday Akın ise babası Ömer Akın adına Umurca mahallesinde 8 derslikli ilkokul yaptıracak.

Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, eğitime sundukları katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür etti.