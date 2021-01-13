Edirne'de icralık fatura vurgunu

Edirne'de çalıştığı TREDAŞ'ta icralık olan elektrik abonelerini "Ödemeleri vereceğim hesaba yatırın" diyerek yüz binlerce lirayı arkadaşının banka hesabına yatırılmasını sağlayan bir kurum çalışanı, bir kısım abonelerin şikayeti üzerine kayıplara karıştı.

Edirne'deki vurguna TREDAŞ'ın icralık abonelerle ilgili işlemleri yürüten A. K, adlı kişi karıştı. Yıllar öncesinden borçlu olan ve icraya verilen aboneleri arayarak ödemelerini taksitler halinde yatırmalarını isteyen A. K, abonelerin parayı yatıracağı hesap olarak arkadaşı E. B'nin banka hesap numarasını verdi.

Çok sayıda icralık abone, verilen hesaba taksitler halinde ödeme yaptı. Ancak kurumun resmen hiç ödeme yapmadığını saptadığı aboneleri uyarması üzerine vurgun ortaya çıktı. Çok sayıda kişi A.K'nin kendilerine verdiği hesaba ödeme yaptıklarını belirtmeleri üzerine konu Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Polise başvuran çok sayıda kişi bu yolla verilen banka hesabına ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi olunca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Vurgunla suçlanan kurum çalışanı ise kayıplara karıştı. Vurgunda icralık abonelerden alınan paranın tam olarak ne kadar olduğu henüz belirlenemezken rakamın yüz binlerce lira olduğu tahmin ediliyor.



TREDAŞ çalışanı A.K.