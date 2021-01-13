Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Kastamonu'da kar yağmadığını aktaran Bostan, "Merkezde kar olmayınca biz de Ilgaz'a kar yağmışken şöyle bir çıkıp dolaşalım dedik. Çıkmışken arkadaşımla kardan adam yaparız diye düşündük." dedi. Karın yeterli olmadığını vurgulayan Bostan, "Geldik gördük kar var ama yine de geçmiş yıllara göre az. Normalde bu mevsimde burada 70-80 santimetre kar olması lazımdı." diye konuştu.

Arif Onur Altın ise "Uzun zamandır dört gözle beklediğimiz kar bugün yavaş yavaş geleceğini haber verdi. İnşallah tesisler de bir an önce açılır. Geçmiş yıllara göre kar yağışı maalesef az. Bugün kar yağışını gözümüzle görelim dedik çünkü uzun zamandır görmedik." ifadesini kullandı.