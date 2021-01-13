İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni tayinler oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yeni tayinler gerçekleşti. Buna göre 7 Emniyet müdürünün görev yeri değişti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Erhan Konanç, Esenyurt İlçe Emniyet Müdür yardımcısı oldu.

Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun Personel Şube Müdürü oldu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu. Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal Koordinasyon Şube Müdürü oldu. Koordinasyon Şube Müdürü Ömer Katipoğlu ise Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. İl dışından gelen iki emniyet müdürü ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.