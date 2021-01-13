İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için gün belli oldu mu, ne zaman yağar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok il için kar yağışı müjdesi verdi. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbullular şimdilerde yağışın ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman hangi gün başlıyor? İşte detaylar…

METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin 5 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek yağışların Pazar günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması beklenirken önümüzdeki Pazartesi ise sıcaklıkların 0'ın altına düşmesi ile beraber İstanbulluların beklediği kar yağışının gerçekleşeceği öngörülüyor…