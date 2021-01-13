Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için gün belli oldu mu, ne zaman yağar?

'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için gün belli oldu mu, ne zaman yağar?

Barajlardaki su seviyesinin azalmasıyla beraber susuzlukla karşı karşıya kalan İstanbullular, Ocak ayındaki yağışsız havalar karşısında hava durumu raporunu yakından takip ediyor ve kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bu konuyla ilgili olarak 5 günlük hava durumu raporunda müjdeyi verdi. Peki, ’a ne zaman kar yağacak? İstanbul için hangi gün ne zaman başlıyor? İşte Meteoroloji’den bu soruların cevabı niteliğinde gelen hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 10:22 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:22 ABONE OL
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için gün belli oldu mu, ne zaman yağar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok il için kar yağışı müjdesi verdi. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbullular şimdilerde yağışın ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman hangi gün başlıyor? İşte detaylar…

METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin 5 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek yağışların Pazar günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması beklenirken önümüzdeki Pazartesi ise sıcaklıkların 0'ın altına düşmesi ile beraber İstanbulluların beklediği kar yağışının gerçekleşeceği öngörülüyor…

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.

SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Son dakika: Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan uyardı!

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.

SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

.

.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için gün belli oldu mu, ne zaman yağar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA