İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için gün belli oldu mu, ne zaman yağar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok il için kar yağışı müjdesi verdi. Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbullular şimdilerde yağışın ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman hangi gün başlıyor? İşte detaylar…
METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI
MGM'nin 5 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek yağışların Pazar günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması beklenirken önümüzdeki Pazartesi ise sıcaklıkların 0'ın altına düşmesi ile beraber İstanbulluların beklediği kar yağışının gerçekleşeceği öngörülüyor…
ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.
SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK
Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.
Son dakika: Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan uyardı!
ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.
SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK
Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.
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