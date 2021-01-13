İstanbul’da HES kodu kuyruğu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirildi. İBB de 15 Ocak'a kadar HES kodunun İstanbulkartlara tanımlanmasını istedi. HES kodunun işlenmediği İstanbulkartların toplu taşımada kullanılamayacağının duyurulması üzerine İBB İletişim Noktaları'nda yoğunluk oluştu. İstanbulkart'a HES kodu yüklemek için telefona veya bilgisayarın arama kısmına İstanbulkart HES kodu eşleştirme yazan tuşa basılıyor. Çıkan alana TC numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kartın arka yüzündeki 14 haneli numara giriliyor. Telefon numarası ve HES kodunu yazdıktan ve telefona gelecek doğrulama kodunu da girdikten sonra karta HES kodu tanımlanıyor.