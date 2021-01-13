İstanbul'da 'huzur' denetimi! Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da yeni yılın ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. İlçelerde yapılan huzur denetimleri ile hem araçlar hem de sürücüleri didik didik arandı. Taksim meydandaki denetimlerde daha önce havalimanında 10 kilogram uyuşturucu bulan narkotik köpeği "Ceviz" araçların her tarafını didik didik aradı.



İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler sabah saatlerinde başladı. Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere Özel harekat polisi, trafik polisleri ve narkotik ekibine bağlı özel eğitimli köpekler katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı.





Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde özel harekat polisleri de destek verdi. Sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.



TAKSİM MEYDANI'NDA DA DENETİM YAPILDI



Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken geçmiş yıllarda havalimanında 10 kilogram uyuşturucu madde bulan 'Ceviz' isimli eğitimli narkotik köpeği araçları didik didik aradı. İstanbul'un diğer ilçelerinden Şişli Okmeydanı bölgesinde de İlçe ekipleri Huzur denetimlerinde araçlar ve sürücüleri sıkı denetimden geçirildi.



Fatih Millet Caddesi'nde de polis ekipleri denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu kişilere de kimlik kontrolü yapıldı. Denetim noktalarında özel harekat polisleri de yer aldı.