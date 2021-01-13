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'da yürek burkan görüntü! Yaralı ata battaniye örttüler

Arnavutköy'de minibüsün çarptığı at ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yolda acı içinde kıvranan atın üşümemesi için üzerine battaniye örttü. Kameralara da yansıyan o anlar yürekleri dağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 10:01 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:04 ABONE OL
İstanbul'da yürek burkan görüntü! Yaralı ata battaniye örttüler

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir at ağır şekilde yaralandı. 34 GA 5597 plakalı minibüs sürücüsü, Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda ara sokaktan caddeye fırlayan at sürüsünü son anda fark etti. Araç sürücüsü frene basmasına rağmen bir ata çarpmaktan kurtulamadı.

Minibüsün çarptığı at metrelerce fırlayarak yola savruldu. Yaralı atın yardımına koşan araç sürücüsü ve arkadaşları, atın bacaklarının kırıldığını fark etti.

Kaza sonrası yağmur nedeniyle de yaralı atın üşüdüğünü gören bazı mahalle sakinleri evlerinden getirdiği battaniyeyi atın üzerine örttü. Yaralı at, belediye ekiplerinin yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak tedavi edilmek üzere götürüldü.

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İstanbul'da yürek burkan görüntü! Yaralı ata battaniye örttüler
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