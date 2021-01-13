İzmir'deki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı





Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü. Gece saatlerinde de özellikle Buca ve Karabağlar ilçelerinde, sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.