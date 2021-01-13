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Jandarma ceza yazıyor, onlar kumar oynamaktan vazgeçmiyor

’nın Kadınhanı ilçesinde bir kahvehaneye yapılan operasyonda kumar oynarken yakalanan 1’i kadın, 1’i 18 yaşından küçük genç olmak üzere toplam 13 kişiye idari para cezası kesildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:20 ABONE OL
Jandarma ceza yazıyor, onlar kumar oynamaktan vazgeçmiyor

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesinde Hasan Ö.'nün (44) kahvehanesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynattığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kahvehaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yakalanan 1'i kadın, 1'i 18 yaşından küçük genç olmak üzere toplam 13 kişiye idari para cezası kesildi.

Yapılan aramada çok sayıda kumar malzemesi ve kumardan kazanılar para ele geçirildi. Hasan Ö.'ye de kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından adli işlem yapıldı.

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Jandarma ceza yazıyor, onlar kumar oynamaktan vazgeçmiyor
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