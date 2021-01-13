Jandarmadan online trafik dersi

Karabük İl Jandarma Trafik Timleri 3 gün de 375 öğrenciye EBA üzerinden çeşitli konularda trafik eğitimi verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada;

"Jandarma Trafik Timlerince Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilemediğinden, 04-07 Ocak 2021 tarihleri arasında (375) öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Trafik bilincini arttırmak amacıyla öğrencilerimize yönelik farkındalık çalışmalarımıza ve trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir." denildi.