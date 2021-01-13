JASAT Timleri iz sürdü, 44 olayı aydınlattı!

JASAT timleri tarafından Batman'da bir yılda gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyuna açıklandı.

2020 yılında Batman genelinde 44 nitelikli hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı olayına müdahale edilerek olayların çözülmesini sağlayan JASAT timleri, 56 şahsı yakalayarak yargıya teslim etti. Halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma'nın Suç Araştırma Timleri bu olaylarda vatandaşı rahatsız eden hırsızlık olaylarına müdahale ederek, 35 büyükbaş hayvan, 42 küçükbaş hayvan, yaklaşık bin 400 metre enerji nakil kablosu, 24 baz istasyonlarında kullanılan büyük akü, 4 jeneratör, 5 su motoru, 76 arı kovanı, 7 cep telefonu, 3 motosiklet ve değeri 1 milyon TL olan ziynet eşyası/nakit parayı bularak sahiplerine teslim etti. Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT timlerinin çalışması sonucu toplam cezası 39 yıl 3 ay olan ve yıllardır aranan 10 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede de KOM ekiplerine destek veren JASAT timleri, son dönemde 5 olaya müdahale ederek 1 kilo 850 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.