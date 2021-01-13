Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? 2021 Kafelerin, restoranların ve lokantaların açılma tarihi netleşti mi?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman normale döneceği de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında karar alınmıştı. Alınan kararda, bu yerlerin sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstereceği bildirilmişti. Vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak, lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı tarih de merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'dan yasaklarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...
KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.
ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.