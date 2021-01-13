Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? 2021 Kafelerin, restoranların ve lokantaların açılma tarihi netleşti mi?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman normale döneceği de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında karar alınmıştı. Alınan kararda, bu yerlerin sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstereceği bildirilmişti. Vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak, lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı tarih de merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'dan yasaklarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...