Kağıthane’de intikam cinayeti! Babasını döven adamın üzerinde şarjör boşalttı

İstanbul Kağıthane'de taksi şoförü Ferhat Basın'ın kurşunlanarak öldürülmesinin ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Muhammed E.A.'nın emniyetteki ifadesinde "İki ay önce babamı darp etti, bu yüzden öldürdüm" dediği ileri sürüldü.



Olay Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde 9 Ocak Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın taksi şoförlüğü yapıyordu. Olay günü taksisiyle iş başında olan Basın, aracını yol kenarına çekerek yolcu beklemeye başladı. Bu esnada Basın'ın aracının yanına siyah bir araç yanaştı.





KAFASINA İKİ MERMİ İSABET ETTİ



İddiaya göre siyah aracın içerisinde bulunanlardan biri yanlarında getirdikleri silah ile taksi şoförü Ferhat Basın'a ateş açmaya başladı. Talihsiz adamın üzerine 7-8 el ateş açarak şarjör boşaltan şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ferhat Basın ise kafasına isabet eden iki kurşunun ardından olay yerinde can verdi.



GECEKONDUDA YAKALANDI



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakalanırken, Muhammed E.A. ve babası Ekrem A. cinayette kullanılan silah ile birlikte 10 Ocak tarihinde yakalandı. Şüpheli Muhammed E.A.'nın ifadesinde, "Babamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş. Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay öncesi Ferhat Basın'ın kardeşinin evinin önüne geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Gözaltına alınan Muhammed E.A., Ekrem A. ve Atakan E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.