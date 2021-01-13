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Kapkaççılar İstanbul’da yakalandı

İlçesinde bir kadının çantasını yolu ile çaldıkları tespit edilen 3 kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 19:18 ABONE OL
Kapkaççılar İstanbul’da yakalandı

Kocaeli Çayırova İlçesinde, 07 Ocak 2021 günü meydana gelen olayda, caddede yürümekte olan R.K isimli kadının çantası, kapkaç suretiyle çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, olayın meydana geldiği bölge ve çevrede bulunan MOBESE ile özel güvenlik kameralarını inceme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, kadının içinde 2 bin 400 lira parası bulunan çantasını S.A, M.P ve H.Ö isimli zanlıların çaldığı belirlendi.

Zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren kişilerin İstanbul'da olduğunu tespit ederek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlıda yakalanarak Kocaeli'ne getirildi. İşlemleri tamamlanarak Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Ö savcılıkta serbest kalırken, S.A ile M.P tutuklanarak cezaevine kondu

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Kapkaççılar İstanbul’da yakalandı
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