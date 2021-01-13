Kartepe’de kar kalınlığı 20 cm’e ulaştı

İstanbul'a yakın olması nedeniyle, her kış mevsiminde başta İstanbul olmak üzere, Sakarya, Yalova ve Düzce'den pek çok kişinin akın ettiği Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan Samanlı Dağları, önceki gün merkezde sağanak olarak görülen yağışın yüksek noktalara kar olarak düşmesi ile beyaza büründü.

Yağan kar ile birlikte bölgede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. En son olarak 21 Aralık 2020'de kar yağışının düştüğü ve kısa sürede eridiği Kartepe'de, kar yağışı özellikle son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle herkesi sevindirdi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.