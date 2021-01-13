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’de kar kalınlığı 20 cm’e ulaştı

merkezinden önceki akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış, yüksek noktalarda ise kar yağışı olarak görüldü. Yağış ile birlikte İlçesinde bulunan Samanlı Dağlarının zirvesi de beyaza büründü.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:57 ABONE OL
Kartepe’de kar kalınlığı 20 cm’e ulaştı

İstanbul'a yakın olması nedeniyle, her kış mevsiminde başta İstanbul olmak üzere, Sakarya, Yalova ve Düzce'den pek çok kişinin akın ettiği Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan Samanlı Dağları, önceki gün merkezde sağanak olarak görülen yağışın yüksek noktalara kar olarak düşmesi ile beyaza büründü.

Yağan kar ile birlikte bölgede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. En son olarak 21 Aralık 2020'de kar yağışının düştüğü ve kısa sürede eridiği Kartepe'de, kar yağışı özellikle son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle herkesi sevindirdi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Kartepe’de kar kalınlığı 20 cm’e ulaştı
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