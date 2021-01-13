Kaybolan yaşlı adam 2 gün boyunca gece gündüz yürümüş

Bursa merkez Yıldırım ilçesindeki evinden geçtiğimiz Pazartesi günü çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusu üzerine her yerde aranmaya başladı. 2 gün boyunca ekipler ve yakınları tarafından aranan yaşlı adam, evinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gemlik ilçesinde bulundu.

KAYBOLDUKTAN SONRA DURMADAN YÜRÜDÜ

Bağlaraltı mahallesindeki evinden Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında çıkan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Kereci kaybolduğu günün gecesi ve ertesi gün hiç durmadan yürüdü. Polisin her yerde aradığı adam tam 40 kilometre uzaklıktaki Gemlik ilçesinde bulundu. Yaşlı adamın yorgun ve bitkin halinden şüphelenen Gemlik polisi Keçeciyi polis merkezine götürdü. Yapılan sorgulamada yaşlı adamın arandığını belirleyen ekipler yaşlı adamı ailesine teslim etti.