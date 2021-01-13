Kayseri'de işyeri kurşunlandı

Kayseri'de gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde meydana geldi. Metal doğrama işi yapan İhsan B., çalıştığı sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler işletmenin kapısını pompalı tüfekle kurşunladı.

3 saçmanın isabet ettiği işyerinde şans eseri yaralanan olmadı. İhsan B.'nin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine gelen ekipler, pompalı tüfekten çıkan saçmaları bulmak için çalışma gerçekleştirdi. Olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.