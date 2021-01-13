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'de işyeri kurşunlandı

'de, metal doğrama işi yapan bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. İşyerine gelen ekipler, pompalı tüfekten çıkan saçmaları bulmak için çalışma gerçekleştirdi

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 08:37 Son Güncelleme: 13.1.2021 08:48 ABONE OL
Kayseri'de işyeri kurşunlandı

Kayseri'de gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde meydana geldi. Metal doğrama işi yapan İhsan B., çalıştığı sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler işletmenin kapısını pompalı tüfekle kurşunladı.

3 saçmanın isabet ettiği işyerinde şans eseri yaralanan olmadı. İhsan B.'nin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine gelen ekipler, pompalı tüfekten çıkan saçmaları bulmak için çalışma gerçekleştirdi. Olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kayseri'de işyeri kurşunlandı
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