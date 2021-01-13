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’de fırtına etkisiyle çatılar uçtu

’de etkisini gösteren fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını söktü, direkleri devirdi.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 13.1.2021 15:39 ABONE OL
Kırşehir’de fırtına etkisiyle çatılar uçtu

Kırşehir'de de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr bugün yerini fırtınaya bıraktı.

Kırşehir'de birçok evin çatısı uçarken Kılıçözü Sanayi Sitesi'nin girişinde bulunan direk ve levhalar yıkıldı. Şehrin bazı yerlerinde enerji nakil hatlarının kopması sonucu küçük çaplı yangınlar meydana geldi. Dinekbağı mahallesinde kavaklık alanlarda çıkan yangını itfaiye söndürdü. Dedeli köyünde balyalar, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kereste deposunda odunlar yandı. Kaman ilçesinde ise köpek barınağında çıkan yangın Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Karakurt başta olmak üzere seraların üzerindeki kaplamalar, halı saha çadırları, mandıra malzeme ve çatıları, fabrika çatıları fırtına nedeniyle uçarken çoğu işletmede maddi hasarlar meydana geldi. Fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken merkezde etkisini sürdürüyor.

Yetkililer fırtına nedeni ile vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama uyarısında bulundu.

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Kırşehir’de fırtına etkisiyle çatılar uçtu
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