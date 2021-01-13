Konya'da iki farklı noktada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerindeki mobilya mağazasında 16.45 sıralarında meydana geldi.

Mobilya mağazasının ortaklarından 36 yaşındaki Mustafa Arslan, 39 yaşındaki Şenol Yasak tarafından av tüfeğiyle dükkan içerisinde vurularak öldürüldü.

Yasak daha sonra mobilyacıya ait bir kamyonet ile olay yerinden ayrılarak yine Selçuklu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Erkanlı sokaktaki bir iş yerine gitti. Burada da kayınpederi olan 68 yaşındaki Bekir Dağdeviren'i aynı av tüfeği ile vurdu. Bu sırada Dağdeviren'in oğlu Enes Dağdeviren'in müdahalesi ile kontrol altına alınan Yasak, civardaki esnaflar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.



Olayın şüphelisi Şenol Yasak

Ağır yaralanan Dağdeviren ihbar üzerine bölgeye çağırılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin araştırması devam ediyor.