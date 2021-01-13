Koronaya karşı DNA aşısı klinik aşamada

Ege Üniversitesi'nin (EÜ), koronavirüse karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi. EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti. Kovid'e karşı 4 farklı prototip geliştirdiklerini bildiren Döşkaya, "Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz 2 aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı. Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini kaydetti.