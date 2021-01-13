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Kumarhaneye dönüştürülen eve baskın

'da polisin baskın düzenlediği evde kumar oynayan 15 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi. Arama sırasında polisleri fark eden Ü.B. ruhsatsız tabancasını çöpe atarak saklamaya çalıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:45 ABONE OL
Kumarhaneye dönüştürülen eve baskın

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Rasathane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

SİLAHINI ÇÖPE ATIP SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Eve baskın düzenleyen ekipler, masaların üzerinde 68 deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Arama sırasında polisleri fark eden Ü.B. ruhsatsız tabancasını çöpe atarak saklamaya çalıştı. Polis tabancaya el koyarken, evde bulunan 15 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

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Kumarhaneye dönüştürülen eve baskın
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