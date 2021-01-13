Malatya polisinden uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince bir yolcu otobüsü kontrol noktasında durduruldu. Batı illerine gittiği kaydedilen otobüste Afganistan uyruklu şahısların eşyaları arasında 5 kilo 100 gram reçine esrar maddesi gele geçirildi. Konu ile alakalı olduğu belirlenen A.R, K.S.H, Z.H, S.A, İ.Ş , A.Ş , N.H ve İ.S isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Malatya polisinden uyuşturucu kaçakçılık operasyonu | Video



TORBACILAR TUTUKLANDI

Öte yandan torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda da 1 şahsın evinde yapılan aramada 162 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ila alakalı olarak K.E., ve H.Y, isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.





GÜMRÜK KAÇAKÇISI KISKIVRAK YAKALANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde ise gümrük kaçağı cep telefonu getirerek Malatya'da sattığı tespit edilen G.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. G.Y.'nin kullandığı aracı takibe alan polis şüpheliyi Göztepe mahallesinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 41 adet tuşlu gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet Makita Avuç Taşlama aleti, 11 adet şarjlı matkap, 2 adet darbeli matkap, 2 adet harç karıştırıcı mikser ele geçirildi. G.Y.'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapıldı.