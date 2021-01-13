Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurmuştu! Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı

"BİZ KAR YAĞDIĞINI DUYUNCA AİLECEK İSTANBUL'DAN GELDİK"

Kar yağışı başladığını duyunca İstanbul'dan yola çıktıklarını söyleyen İsmail Karataş, "Biz kar yağdığını duyunca ailecek İstanbul'dan geldik. Koşa koşa kendimizi Kartepe'ye attık şu anda da güzel bir hava var karın tadını çıkarıyoruz. İlk kez buraya geliyorum, çok beğendim. Kar içerisinde yuvarlandık, bol bol fotoğraf çekildik, kartopu oynadık bundan daha güzel bir şey var mı?" diye konuştu.