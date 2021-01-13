Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den o il için 'sarı uyarı'

Meteoroloji'den o il için 'sarı uyarı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, ’da şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:01 Son Güncelleme: 13.1.2021 17:07 ABONE OL
Meteoroloji'den o il için 'sarı uyarı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu'da şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, "Beklenen sağanak yağmurların, metrekareye 21-50 kilogram olarak düşmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den o il için 'sarı uyarı'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA