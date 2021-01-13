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Mezar başında keman çaldırdı

'da, bir kişi, 'nda isimsiz bir mezarın başında getirdiği kemancıya keman çaldırdı. Görenleri şaşırtan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 08:21 ABONE OL
Mezar başında keman çaldırdı

Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Sancaktar Mezarlığı'na tuttuğu kemancıyla birlikte gelen kişi, isim bulunmayan eski bir mezarın başında dua etti. Bu kişi, daha sonra yanında getirdiği kemancıya keman çaldırdı, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mezarlık çevresindeki esnaf da keman sesini duyunca gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'

Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük. Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük. 15 dakika sonra bu kişi gitti. Biz de merak edip mezarın başına gittik. Tanımadığımız kişinin keman çaldırdığı mezar da isimsizdi" dedi.

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Mezar başında keman çaldırdı
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