Müşterileri darp eden fuhuş şebekesine operasyon

Adana polisi tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 14 kişi gözaltına alındı. Para konusunda anlaşamadıkları müşterileri darp ettiği ileri sürülen fuhuş şebekesinde bir kadının geceliği 4 bin liraya ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan bir tanesinin gazetecilerden yüzünü gizlemek için maskeyle yüzünü komple kapaması dikkatlerden kaçmadı.

3 AY BOYUNCA İZLEDİLER

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "fuhşa yer temin etmek", "fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak" suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip altına aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca adım adım izlenen zanlılara şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5'i kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

MÜŞTERİLERİ DARP ETTİLER

Operasyon kapsamında rezidansta gözaltına alınan T.C. adındaki kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü. 4 bin liraya cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen kadının beğenmediği erkeklerle fuhuş yapmadığı iddia edildi. Öte yandan çökertilen fuhuş şebekesinin para konusunda anlaşamadığı müşterileri darp ettiği de iddia edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılar, gazetecilerden yüzlerini gizlerken maskeyle yüzünü komple kapadığı görüldü.