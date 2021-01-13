Annelerin eylemine 2 aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelerin nöbetine katılım sürüyor. Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan Hacire Akar'ın 3 Eylül 2019'da başlattığı eyleme baba Fikret Saçık, 8 yıl önce kaçırılan oğlu İzzet için katıldı. Baba Saçık, "Oğlum Rusya'ya çalışmaya gideceğim demişti, onu kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum beni görüyor ve izliyor ise kaçıp teslim olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Baba Sami Kolaş da, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Bünyamin için eyleme dâhil oldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Adalet ve Meslek Yüksekokulunda okuyan Bünyamin Kolaş'ın terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı belirten baba Kolaş ise, "Benim oğlum HDP'den dağa kaçırıldı, biliyorum o yüzden buraya geldim" dedi.

ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

Annelerin eylemi devam ederken terör örgütünden kaçışlarda sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, destek oldu.