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’nda asayiş denetimi yapıldı

bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Özel harekat polisleri ise semtte adeta kuş uçurtmadı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.1.2021 16:04 ABONE OL
Okmeydanı’nda asayiş denetimi yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama'sı (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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Okmeydanı’nda asayiş denetimi yapıldı
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