Pes dedirten hırsızlık! Kameraları izleyince şok oldular!

Ergen, "Yine aynı gün içerisinde aynı kişilerinin binanın önünden geçtiğini gördüm. Kendilerine ulaştım, kapıların kendileri tarafından alındığını söylediler. Getireceklerini söylediler ama 1 hafta geçmesine rağmen kapılarımız gelmedi. Gerekli şikayetlerimizi sunduk, polise dilekçemizi verdik. Polisin incelemesi sürüyor." diye konuştu.

KAPILARIN ÇALINMA ANI KAMERADA



Kapıların çalınma anları sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları yerinden söktükten sonra kucaklayarak götürdükleri görülüyor.