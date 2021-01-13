Sahte altın operasyonunda 29 tutuklama! İşte o operasyonda ele geçirilenler

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte altın dolandırıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 76 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları ve malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul'da, bakır başta olmak üzere farklı materyaller kullanarak sahte altın üreten ve bu ürünleri ülke genelinde satışa süren "sahte altın" dolandırıcılarına yönelik bir operasyon düzenlenmiş ve 76 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise yüzlerce adet sahte ziynet eşyası ve altın yapımında kullanılan iki kilogramlık materyal ele geçirilmişti.





76 ŞÜPHELİDEN 29'U TUTUKLANDI



İstanbul Polisi tarafından sahte altın imal ettikleri tespit edilen ve gözaltına alınan 76 şüpheliden 71'i 12 Ocak Salı günü adliyeye sevk edildi. 71 şüpheliden 42'si çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 29 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



POLİS SAHTE ALTINLARI SERGİLEDİ



Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda toplamda 672 adet sahte altın yüzük, bilezik, bileklik ve kolye; iki kilo 41 altın yapımında kullanılan materyal, dört poşet altın ve bakır top ile 56 bin 60 lira nakit para ele geçirilmişti. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları ve malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.