Şanlıurfa güne kaza ile başladı

Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerinde kent yönüne ilerleyen iki araç kaza yaptı. Kaza 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzeri alt geçitte meydana geldi. 06 MFB 99 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç ters dönerken diğer araç ise savruldu. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, araçların enkazı olay yerinden kaldırıldı.Emniyet ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.