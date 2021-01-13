Şanlıurfa'da rögardan çıkanlar şaşırttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, kent genelinde ve kırsal mahallelerde 7/24 aralıksız bir şekilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyor.Vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla son teknoloji araçlarla rögarlarda, mazgallarda ve tahliye kanallarında temizlik çalışmaları yapan ekipler çoğu zaman olağan üstü durumlarla da karşılaşabiliyor.

Gerçekleştirilen bakım onarım ve temizlik çalışmalarında rögarlardan ve tahliye kanallarından çıkan araba lastiği, inşaat atıkları ve büyükbaş hayvan kafası gibi atıklar ekipleri hayrete düşürdü. Bu atıkları büyük bir özveri ile olduğu yerden çıkaran ekiplerin Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlardan bir isteği var.Bir video klip hazırlayarak vatandaşlara seslenen ekipler, bu tür maddelerin kanalizasyonlara atılmaması yönünde vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.