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sonuçları belli oldu! ile sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile tarafından çekilişi yapılan sonuçları bugün (13 Ocak Çarşamba) belli oldu. ile canlı yayınında şanslı numaraları belli olan , üzerinden kupon doldurarak canlı çekilişe dahil olan şans oyunu severlerce merak ediliyor. sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:32 Son Güncelleme: 13.1.2021 21:32 ABONE OL
Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube üzerinden canlı çekilişi yapılan MPİ Süper Loto sonuçları bugün belirlendi. Milli Piyango Online ve bayilerden kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 13 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu mu? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (13 OCAK)

Milli Piyango Online ile 13 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Ocak Şans Topu sonuçları: 17 - 19 - 24 - 32 - 34 + 1 (JOKER)

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!
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