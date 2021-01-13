Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans arasındaki ortaklık sonucu tamamen yenilenen ve çılgın ön adına kavuşan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün 96 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını şans oyunu severlere kazandırmak adına MP TV ile Youtube canlı yayınında çekiliş yapacak. Milli Piyango Online ve bayilerde kupon doldurarak bugünkü canlı çekilişe katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 13 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 OCAK)

Milli Piyango Online ile 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;