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Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın mezarı ’da bulundu

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın mezarı Diyarbakır’da bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan kazı çalışmasında, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarı bulundu. DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, "Bu, hem Silvan hem Diyarbakır tarihi açısından olaylara farklı bir bakış açısı getirecek" dedi. Doç. Dr. Aytaç Coşkun da Orta Çeşme Parkı'ndaki kazıda yaklaşık 35 metrekarelik bir alanda 2 metre derinliğe inildiğini dile getirerek, hem mezarlara hem de türbeye ait temellere ulaşıldığını bildirdi. Prof. Dr. İrfan Yıldız ise şunları kaydetti: "Kazıda çıkan kitabe parçaları dönemin yazı stili özelliklerini gösteriyor."
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Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın mezarı Diyarbakır’da bulundu
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