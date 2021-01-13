Senet imzalatıp tehdit ettiler! Organize yağma suçundan gözaltına alındılar

İstanbul'da borç para vererek senet imzalattıkları bir kişiyi tehdit edip yağmalayan 6 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polislerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda biri av tüfeği iki tabanca ve para miktarı yazılmamış halde imzalı 12 senet ele geçirildi. Şüphelilerin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.



İstanbul'da 13 Ocak Çarşamba günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: S.B., A.İ.P, S.D., N.S., K.A. ve M.Ö. isimli 6 şüpheli, kendilerinden borç isteyen T.E. isimli bir kişiye istenilen miktarda para verdi. Aradan geçen sürenin ardından alacaklarını isteyen şüpheliler, borcunu ödeyemeyen T.E.'yi tehdit etmeye başladı.



6 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Borç aldığı kişilerce tehdit edilen T.E., kendisinden istenilen parayı ödeyemeyince yağmalandığını öne sürerek polise bir ihbarda bulundu. Tehdit ve nitelik yağma şikayetlerinin ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, şüphelileri yakalamak için bir harekete geçti. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, kimliklerini tespit ettiği S.B., A.İ.P, S.D., N.S., K.A. ve M.Ö'yü adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.



PARA MİKTARI YAZMAYAN İMZALI 12 SENET BULUNDU



Adreslerde yapılan arama çalışmalarında ise, bir tabanca, bir av tüfeği, bu silahlara ait 14 mermi ve para miktarı yazılmamış 12 adet imzalı senet bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.