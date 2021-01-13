Şiddetli fırtına Otlukbeli’nde çatıları uçurdu

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, hızı yaklaşık 100 kilometreyi bulan fırtına ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili oldu. Fırtına, enerji nakil hatlarına zarar verdi. İlçe merkezinde bulunan bazı kamu binaları ve evlerin çatıları uçtu. Dakikalarca süren fırtınanın ardından can kaybı veya yaralanan olmazken, belediye hoparlöründen vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıları yapıldı. 20'ye yakın binanın etkilendiği fırtınanın ardından AFAD ekipleri ilçe ve köylerde hasar tespit inceleme başlattı.