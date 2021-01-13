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Şiddetli lodos ve yağmur ’da etkili oldu

’da akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü, ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü. Diğer yandan Bursa’nın kurumaya yüz tutan gölet barajlarında ise su seviyeleri yükseldi.

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Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:39 ABONE OL
Şiddetli lodos ve yağmur Bursa’da etkili oldu

Gün boyu şiddetli esen lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinden itibaren ise rüzgar, yağmurla birlikte etkili oldu. Harmancık, Keles ve Büyükorhan'da bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yıldırım ilçesinde ise şiddetli lodosa dayanamayan çınar ağacı park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

GÖLET VE BARAJLARA YARADI

Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur, mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve uzun süredir yağış almayan Bursa'daki Doğancı, Çınarcık ve Boğazköy barajlarında su seviyeleri bir nebze de olsa arttırdı. Dağ ilçelerinde kurumak üzere olan çok sayıda sulama göletlinde de artış yaşandı.

ULUDAĞ BEMBEYAZ

Bursa için Cuma ve Cumartesi günleri beklenen kar yağışı Uludağ'a erken geldi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ünlü kış turizm merkezinde gece boyu etkili oldu. Sabahın ilk saatlerine kadar aralıklarla yağan kar Uludağ'ı beyaza bürüdü

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Şiddetli lodos ve yağmur Bursa’da etkili oldu
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