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’in o köyünde herkes aynı soyadı taşırken tek bir kişinin soyadı farklı

'in Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfusu olan Aksöğüt köyünde köyde yaşayan vatandaşlar tümü Yeşilyurt soyadını taşırken tek bir kişi farklı soyadı taşıyor. Tümü akraba olan ve aynı soydan gelen Aksöğüt köyünde herkes Yeşilyurt soyadını taşırken, bir tek köy imamı Sevcan soyadını taşıyor.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:34 ABONE OL
Siirt’in o köyünde herkes aynı soyadı taşırken tek bir kişinin soyadı farklı

Aksöğüt Muhtarı Emrullah Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, "93 tane hanem var 725 nüfusum var soy isimleri hepsi Yeşilyurt'tur. Hepimiz akrabayız yabancı kişiler yok. Köyde benim mezram da var, 122 hanedir 180 nüfusa sahiptir onların da soy isimleri hepsi Yeşilyurt'tur, onlar da bizim akrabalarımızdır." dedi.

"SADECE İMAMIN SOYADI DEĞİŞİK"

Bir tek köy imamının soyadının değişik olduğunu belirten Yeşilyurt, "Bizim imamımız var soy ismi değişik olan 25 senedir o da bizim köyde imamlık yapıyor. Bir tek soy ismi değişik olan odur. Soy isimleri Sevcan'dır, diğerleri hep Yeşilyurt. 725 kişimin soy ismi Yeşilyurt'tur, bir imamınki soy ismi değişiktir onunki de Sevcan'dır" diye konuştu. Köyde yaşayan Lokman Yeşilyurt: "Biz Aksöğüt köyünde 93 haneli bir köyüz. Komple amca çocuklarıyız. Bizde yabancı yok. Sadece köy imamımızın soyadı değişik. Ama hep beraber mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyoruz" şeklinde konuştu.

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Siirt’in o köyünde herkes aynı soyadı taşırken tek bir kişinin soyadı farklı
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