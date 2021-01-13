Siirt’te ölümlü kazalar yüzde 75 azaldı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Siirt genelinde daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, etkin ve sürekli denetimler yaptı. Alınan tedbirler kapsamında önceki yıllarda kazaların meydana geldiği kara noktalar üzerinde yapılan analiz ve çözüm önerileri, ile birlikte yol kullanıcıları sürücülere eğitimler verildi.

Bu verilen eğitimler ile birlikte trafik kurallarına uyma oranındaki ciddi artış, sürücülerde emniyet kemeri kullanma oranının 2020 yılı başında yüzde 32.5 iken yıl sonunda yüzde 62.5' a yükselmesine neden oldu.

Bununla birlikte Siirt genelinde meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kaza oranı bir önceki yıla nazaran yüzde 75 oranında azaldı. Siirt ölümlü trafik kazalarının azalma sıralamasında Türkiye'de ilk 4 il arasına girdi.