Şırnak’ta “Tasarlayan Ve Üreten Kadınlar, İstihdama Yeni Bir Model” projesinin protokolü imzalandı

Valilik toplantı salonunda Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığında Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak Üniversitesi Öğretim Görevlileri Tahir Nalbantçıoğlu ile Sıdıka Akdeniz, Şırnak Belediyesi Proje Koordinatörü Hazım Ücün ve DİKA İl Koordinatörü Murat Katı katıldı.

İmza protokolünde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bölge Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı, kapsamı dâhilinde olan illerde, yerleşim birimlerinde, oranın sosyoekonomik potansiyelini tespit etmek, ortaya çıkarmak, projeler geliştirmek, bu projeler sayesinde de o bölgenin, ilin kalkınmasına, gelişmesine, istihdamına katkı sağlamaktır. Bunu yaparken de DİKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bünyesinde faaliyet gösteren Bölge Kalkınma Ajansımız olarak, projeleri kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum teşkilatlarıyla birlikte yapıyor. İlimizde de bu bağlamda DİKA olarak en çok iş birliği yaptığımız kurum Üniversitemiz olsa gerek. Yerelde Şırnak Belediyemiz de imkânları ölçüsünde bu projelere paydaşlık yapıyor. DİKA'ya düşen, paydaşları bir araya getirmek, kaynak oluşturmak ya da her yıl belirlenen bütçe dâhilinde projelerin geliştirilmesini ve bunların hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu proje de onlardan biri olacak. Bu yılın ilk protokolünü imzalamış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, DİKA'mıza, Şırnak Üniversitemize, Şırnak Belediyemize, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Protolokole göre; "Tasarlayan ve Üreten Kadınlar: İstihdama Yeni Bir Model" projesinin toplam bütçesi yaklaşık 1,7 milyon TL. Bu tutarın 1,5 milyon TL'si Dicle Kalkınma Ajansı, yaklaşık 200 bin TL'si ise Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi tarafından finanse edilecektir.

"Tasarlayan ve Üreten Kadınlar: İstihdama Yeni Bir Model" projesiyle kurulacak kadın kooperatifiyle birlikte ilk etapta 100 kişi, kooperatifin sürekliliğinin sağlanmasıyla uzun dönemde ise 500 kişilik bir istihdam sağlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında; Tekstil Atölyesi, Süstaşı Atölyesi, Kuyumculuk Atölyesi ve Dijital Tasarım Atölyesi olmak üzere 4 dört farklı atölye kurulacaktır.

Tekstil Atölyesinde; yöreye özgü çeşitli giyim aksesuarları, t-shirt, çanta ve şapka gibi ürünlerin üretilerek, özellikle kamu kurumlarının belirli özel gün ve haftalarda kullanımlarına sunulacak şekilde özel olarak üretilecektir.

Dijital Tasarım Atölyesinde; üretilmesi planlanan ürünlerin 3D yazıcılar ve çeşitli diğer dijital tasarım teknikleri kullanılarak kadınların çizim ve tasarım yeteneklerini açığa çıkaracak şekilde ürünlerin tasarımı yapılacaktır. Süstaşı ve Kuyumculuk Atölyesinde; kursiyerlerin ham taştan kolye, yüzük, küpe ve diğer çeşitli dekoratif objeler gibi süs ve takı ürünlerinin üretimi yapılacaktır.

Proje kapsamında kurulacak atölyelerle eş güdümlü olarak Şırnak Üniversitesi'nde el sanatları ve takı tasarımına yönelik olarak çeşitli ön lisans ve lisans programları da açılacaktır. Programların açılmasıyla atölyelerin teknik altyapısının gelişmesine ve Şırnak'ta bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin de faydalanmasına imkân sağlayacaktır.

Kurulacak atölyeler ayıca Şırnak'ı temsil edecek değerlerin tanıtılmasıyla birlikte Şırnak Belediyesi bünyesinde, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çeşitli meslek edindirme ve hobi kursları da düzenlenebilecektir.