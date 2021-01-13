SON DAKİKA: Ankara hava durumu: Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Ankara'daki kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunurken, beklenen kar yağışı bugün başladı. Kar yağışının şiddetini asıl yarın arttırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Peki, Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Ankara hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI: ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Ankara'da bugün başlayan kar yağışının ne zamana kadar süreceği vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

İşte Ankara hava durumu…