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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ankara hava durumu: Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?

: : Ankara'da ne kadar sürecek?

Haberi… , günler öncesinden Ankara’da yağacak olan ile ilgili uyarılarda bulundu. Bugün ise, bu tahminler gerçekleşti ve Ankara’da karla karışık yağmur etkili olmaya başladı. Bu noktada ve yağışların ne kadar süreceği merak konusu oluyor. Kurumun tahminine göre, asıl yoğun kar yağışının yarın görülmesi bekleniyor. Peki, Ankara’da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Ankara hava durumu…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Ankara hava durumu: Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Ankara'daki kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunurken, beklenen kar yağışı bugün başladı. Kar yağışının şiddetini asıl yarın arttırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Peki, Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Ankara hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI: ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Ankara'da bugün başlayan kar yağışının ne zamana kadar süreceği vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

İşte Ankara hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kentte sıcaklık 5 derecenin altında seyredecek.

Öte yandan kar yağışının 1 hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video

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SON DAKİKA: Ankara hava durumu: Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?
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