Son dakika haberi: Beklenen kar yağışı için Meteoroloji'den kritik uyarı!

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa yüksekleri 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak, güneyinde yer yer ve gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğusunda zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.