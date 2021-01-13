Son dakika haberi: Beyoğlu'nda korkunç olay! Kan revan içinde manava sığınıp canını kurtardı!

Beyoğlu'nda Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 13.15 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, Fas uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında hırsızlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, hırsızlıkla suçlanan kişi, arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ve eli kan içinde kalan yaralı ise, eline geçirdiği bir bıçakla arkadaşının kafasına vurduktan sonra kaçmaya başladı.