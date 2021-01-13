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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda korkunç olay! Kan revan içinde manava sığınıp canını kurtardı!

Son dakika: Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında 'hırsızlık' iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti. Hırsızlıkla suçlanan Fas uyruklu adam, arkadaşı tarafından bıçaklandı. Kan revan içinde kalan şahıs da eline geçirdiği bıçakla kendisine saldıran arkadaşını kafasından yaralayıp kaçtı. Hırsızlıkla suçlanan adam bir manava sığındı. Kavgayı çevredeki esnaf ayırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:33 Son Güncelleme: 13.1.2021 14:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Beyoğlu'nda korkunç olay! Kan revan içinde manava sığınıp canını kurtardı!

Beyoğlu'nda Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 13.15 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, Fas uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş arasında hırsızlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, hırsızlıkla suçlanan kişi, arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ve eli kan içinde kalan yaralı ise, eline geçirdiği bir bıçakla arkadaşının kafasına vurduktan sonra kaçmaya başladı.

Cadde üzerinde bir süre süren kovalamaca sırasında hırsızlıkla suçlanan kişi, bir manava sığındı.

ESNAF KAVGAYI AYIRDI

Bu sırada kovalamacayı izleyen esnaf, saldırganın da yaralının arkasından manava girdiğini görünce yardıma koştu.

Manavda devam eden kavgayı ayıran esnaf, iki kişinin elindeki bıçakları aldıktan sonra sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda korkunç olay! Kan revan içinde manava sığınıp canını kurtardı!
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