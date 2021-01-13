Son dakika haberler: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumuna göre İstanbul kar yağışı ile buluşuyor!

Türkiye, son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, son dakika kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce geçtiğimiz yıl sonunda yapılan tahminlerde, yakın dönemde kar yağışı beklenmiyordu. Bugün yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporlarında, başka İstanbul olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu başlık altında, İstanbu kar yağışı için yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin 5 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek yağışların Pazar günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması beklenirken önümüzdeki Pazartesi ise sıcaklıkların 0'ın altına düşmesi ile beraber İstanbulluların beklediği kar yağışının gerçekleşeceği öngörülüyor…