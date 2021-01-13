Son dakika: O akademisyen hakkında flaş gelişme! Komşu kadının kaburgalarını kırmıştı!

"HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALADI"

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Müştekinin suç tarihinde aracını, oturduğu sitenin otoparkının girişine, diğer araçların çıkamayacağı şekilde park etmesi nedeniyle, sanığın arkadaşı Süheyla B. ile tartıştığı, tartışmaya sanığın da katıldığı, sanığın müştekiye saldırarak tekme ve yumrukla vurduğu ve müştekiyi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mütalaada, sanık Fevzi A.G'nin "nitelikli yaralama" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.