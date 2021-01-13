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Son dakika: O akademisyen hakkında flaş gelişme! Komşu kadının kaburgalarını kırmıştı!

'da akademisyen Fevzi A.G. (42), arkadaşının oturduğu sitede aracını kendisinin çıkamayacağı şekilde park eden komşu Ayşe Y. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A.G. kadına saldırıp kaburgalarını kırmıştı. Dehşete düşüren olayda yeni gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Ayşe Y.'yi darbeden Fevzi A.G. için istenen ceza belli oldu.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:33 Son Güncelleme: 13.1.2021 12:54 ABONE OL
Son dakika: O akademisyen hakkında flaş gelişme! Komşu kadının kaburgalarını kırmıştı!

Konya'da bir arkadaşının oturduğu sitede araç park yeri yüzünden tartıştığı Ayşe Y'yi darbedip kaburgalarını kırdığı iddiasıyla yargılanan öğretim görevlisi Fevzi A.G'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fevzi A.G, müşteki Ayşe Y. ve taraf avukatları katıldı.

"HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALADI"

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, "Müştekinin suç tarihinde aracını, oturduğu sitenin otoparkının girişine, diğer araçların çıkamayacağı şekilde park etmesi nedeniyle, sanığın arkadaşı Süheyla B. ile tartıştığı, tartışmaya sanığın da katıldığı, sanığın müştekiye saldırarak tekme ve yumrukla vurduğu ve müştekiyi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mütalaada, sanık Fevzi A.G'nin "nitelikli yaralama" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

KONYA'DAKİ OLAYIN GEÇMİŞİ ŞÖYLE:

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Fevzi A.G. (42), 17 Kasım 2019'da merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki öğretim görevlisi arkadaşı Süheyla B'nin (40) oturduğu siteye gitmiş, daha sonra siteden ayrılmak isterken, Ayşe Y'nin (35) aracını otopark girişine park etmesi nedeniyle otoparktan çıkamamıştı.

Bunun üzerine Süheyla B, aracını çekmesi için Ayşe Y'nin oturduğu daireye gitmiş, sonra aracının başına gelen Ayşe Y, Süheyla B. ve Fevzi A.G. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fevzi A.G'nin, Ayşe Y'yi darbetmişti. Ağır yaralanan ve kaburgası kırılan Ayşe Y. hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Fevzi A.G. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Son dakika: O akademisyen hakkında flaş gelişme! Komşu kadının kaburgalarını kırmıştı!
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